Politie en OM ernstig tekortgeschoten in zaak-Hümeyra

Reactie politiechef Rotterdam

Politiechef Hans Vissers zegt dat in het rapport duidelijk naar voren komt dat Hümeyra niet de bescherming kreeg die zij nodig had en dat Bekir E. haar door een versnipperende aanpak maar lastig kon blijven vallen.

Vissers: "We zijn tekort geschoten in de aanpak van de stalking van Hümeyra en dat spijt ons zeer. Het verdriet om het verlies van Hümeyra is voor de ouders, hun naasten en vrienden in geen woorden uit te drukken. Hümeyra vroeg veelvuldig om hulp en bescherming, omdat zij bang was dat haar ex-vriend haar iets zou aandoen. Wij hebben haar als politie die bescherming onvoldoende geboden. Haar overlijden heeft ook ons diep geraakt.”

Het systeem dat nodig was om een goede risico-inschatting te kunnen maken, was tijdens de aangiftes van Hümeyra nog niet geïmplementeerd bij de politie in Rotterdam, schrijft Vissers. "Hierdoor kwam de ernst van Hümeyra’s situatie onvoldoende naar boven. Daar kwam bij dat Hümeyra geen vast aanspreekpunt binnen de politie had, waardoor zij steeds in contact kwam met medewerkers die haar zaak niet kenden en zij telkens opnieuw alles moest uitleggen."