'Ontsnapte tbs'er Ronald van Zwam wil onderhandelen over terugkeer'

De Pompekliniek zegt tegen Omroep Gelderland niet in te gaan op de eisen van Van Zwam. Een woordvoerder schrijft aan de omroep: "Deze ontvluchte patiënt is niet in de positie om welke eis dan ook te stellen en wordt hoe dan ook opgespoord."

Begrip voor frustraties

De advocaat van Van Zwam, Job Knoester, zegt de frustraties van zijn cliënt te begrijpen. Volgens hem is Van Zwam niet de enige op zijn afdeling die deze klachten heeft en zijn de klachten ook niet nieuw. Maar ontsnappen is volgens hem nooit de oplossing. "Ik denk dat niemand daar beter van wordt, ook mijn cliënt niet."