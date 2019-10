Honderd tips over ontsnapte zedendelinquent Ronald van Zwam

Twee keer ontucht

Van Zwam is in 2014 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor enkele zedendelicten, waarbij hij via internet contact zocht met minderjarigen. Dit resulteerde in ontmoetingen. In twee van deze gevallen leidde dit tot ontuchtige handelingen.

De slachtoffers en hun familieleden zijn zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van zijn ontsnapping. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig de man op te sporen.

Eerdere ontsnappingen uit kliniek

Vorige maand gingen er ook al twee tbs'ers uit de Pompekliniek vandoor. Beiden werden later opgepakt.