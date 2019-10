Nationale Hypotheek Garantie wordt volgend jaar goedkoper

De maximumprijs van een woning waarvoor de hypotheekgarantie kan worden aangevraagd is volgend jaar 310.000 euro. De kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen is in 2020 328.600 euro.

Dat schrijft minister Ollongren vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Zij is blij met deze wijziging: "Deze aanpassingen maken de NHG goedkoper en bereikbaarder. Vooral starters kunnen profiteren van deze aanpassingen. De NHG sluit hiermee aan bij de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt."

Belangrijk

De NHG is belangrijk voor huizenkopers en hypotheekverstrekkers. Ze geeft verstrekkers de zekerheid dat de hypotheek wordt betaald, mochten huizenkopers de last niet meer kunnen dragen. Huizenkopers die een NHG hebben betalen een minder hoge hypotheekrente.