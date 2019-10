Record: niemand deed vaker mee aan Lingo dan tweeling Eefje en Marloes

Ze waren wel even zenuwachtig toen de Brabantse Eefje en Marloes van Helvoort (28) voor de eerste keer in de ballenbak mochten graaien. "Eigenlijk was alles super spannend de eerste keer", vertelt Eefje. "We dachten sowieso niet dat we zouden winnen, onze eerste tegenstander was heel goed. Maar toen we wonnen, en toen nog een keer, en nog een keer, dachten we wel: dit gaat lekker!"

Honderdduizenden mensen kijken

Dertig jaar geleden was Lingo voor het eerst te zien op televisie, maar in 2014 werd de stekker eruit getrokken door de AVROTROS vanwege tegenvallende kijkcijfers. Vijf jaar later besloot SBS het programma weer nieuw leven in te blazen. Met succes, zo keken er gisteren 830.000 mensen naar het programma.