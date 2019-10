Joost gebruikte ketamine: 'Ik kon niets meer en was helemaal verlamd'

Meedoen met je vrienden

Het Trimbos-instituut wijst op de gevaren van ketamine. Gebruikers kunnen in een staat belanden die te vergelijken is met een verlamming of een bijna-doodervaring. Op lange termijn kunnen nieren en blaas beschadigd raken, stelt het instituut.

Waarom jongeren het gebruiken? Joost heeft wel een idee: "Groepsdruk. Je wilt meedoen met je vrienden. En als het zo makkelijk voorhanden is, is de verleiding al snel groot. En je hebt soms behoefte om te vluchten uit de realiteit. Je wilt je gelukkig voelen. Het is een valkuil waar je iedere keer intrapt."

De drug is beduidend goedkoper dan bijvoorbeeld coke: vanaf 30 euro is een gram te krijgen. "Toen ik zo veel gebruikte, ging het niet goed met me en ik ging met verkeerde mensen om."

Professionele hulp

In augustus stopte hij ermee. Maar hij bleef lange tijd kwakkelen en hij ondervindt nog altijd de psychische gevolgen van de drug. "Maar ik krijg nu goede professionele hulp. Nu gaat het beter."

Wat hij jongeren wil adviseren? "Als je wilt gebruiken, doe het dan één keer. En niet te veel. Onthoud: het maakt meer kapot dan je lief is. Het is het echt niet waard."