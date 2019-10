Blokkade klimaatactivisten Amsterdam afgelopen: 90 aanhoudingen

Woordvoerders van de actiegroep kijken terug op een goede dag, al noemen ze de blokkade 'nog maar het begin'. "Wel jammer dat het zo afgesloten was, waardoor we geen contact hadden met het publiek. We hadden een prachtig programma voorbereid voor een week met workshops en lezingen", zei een woordvoerder.

Morgen misschien weer blokkade

Het is dus de vraag of de demonstranten morgen weer in Amsterdam een blokkade zullen vormen. Sander Paulus: "De politie heeft in ieder geval aangegeven dat zij dan hetzelfde zullen doen: demonstranten op een rustige manier weghalen."