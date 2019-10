Pompekliniek na ontsnappingen: alleen verlof met twee begeleiders

Vandaag werd daarom een bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers van de behandelkliniek in Nijmegen om hen bij te praten over de ontsnapping. Daarbij is besloten om alle verloven van vandaag en morgen niet door te laten gaan. Alleen noodzakelijke medische verloven gaan door, maar dan wel extra beveiligd.

Alle verloven krijgen dubbele begeleiding

Vanaf woensdag wordt het verloftraject weer opgestart. Alle verloven zullen dan worden uitgevoerd met een 'dubbele begeleiding'. Daarnaast schrijft de kliniek in een reactie dat ze de komende periode zullen benutten om het verloftraject 'in brede zin te inventariseren'. "We willen hiermee de zorgen van de burgemeester en de buurt wegnemen."