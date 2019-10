VN-rapporteur: 'Boerkaverbod creëert meer problemen dan het oplost'

Het boerkaverbod, dat in augustus is ingegaan, doet meer kwaad dan goed. Dat stelt de speciaal VN-rapporteur voor racisme en xenofobie Tendayi Achiume. "Deze wet hoort niet thuis in een maatschappij die ervan overtuigd is dat mannen en vrouwen gelijk zijn", vindt Achiume.

Achiume bezocht Nederland de afgelopen dagen en vandaag gaf ze een persconferentie in Den Haag over haar bevindingen. Daarin stelde ze onder meer dat het verbod op gezichtsbedekkende kleding op bepaalde openbare plaatsen in ons land meer problemen creëert dan oplost. 'Moslimvrouwen zijn het doelwit' Achiume zegt dat 'moslimvrouwen het bedoelde doelwit zijn' van dit verbod. "De wet voedt het beeld dat moslimvrouwen met gezichtsbedekking gevaarlijk zouden zijn en lijkt polarisatie te bevorderen." Lees ook Nog geen boetes boerkaverbod, wél meer agressie tegen moslima's Volgens Achiume moet in het onderwijs meer aandacht komen voor kolonialisme en slavernij en de Nederlandse rol daarin. Ook moet wat haar betreft duidelijker naar voren komen wat etnische minderheden en migrantengroepen hebben bijgedragen aan de Nederlandse welvaart. Ze ziet daarin een rol voor scholen, maar ook voor musea, media en andere culturele platformen. De mensenrechtendeskundige had ook een positieve klank in haar persconferentie. Ze stelde dat Nederland met betrekking tot het onderwerp 'Zwarte Piet' belangrijke stappen heeft gezet. Zwarte piet Ze vindt het goed dat tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas dit jaar geen volledig zwart geschminkte pieten meer rondlopen. "Het lijdt geen twijfel dat de figuur Zwarte Piet denigrerende en ontmenselijkende raciale stereotypes over zwarte mensen belichaamt", vindt ze. De intocht van Sinterklaas vindt dit jaar op zaterdag 16 november plaats in Apeldoorn. Lees ook Alleen roetveegpieten tijdens landelijke intocht en Sinterklaasjournaal