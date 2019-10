Snelle benoeming interim-burgemeester Den Haag verwacht

Pauline Krikke kondigde gisteren haar vertrek aan als burgemeester van Den Haag. Zij lag onder vuur na een heel kritisch rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid over de vonkenregen tijdens oudjaarsnacht afgelopen jaar.

Interim

Smit zei gisteravond zo snel mogelijk een interim-burgemeester te willen benoemen. Namen die rondgaan zijn die van oud-minister Guusje ter Horst (PvdA) en oud-burgemeester van Tilburg Peter Noordanus (PvdA). Ook de Zwolse oud-burgemeester Henk Jan Meijer (VVD) wordt genoemd. De CdK hoopt deze week een naam bekend te kunnen maken.

Volgens een ingewijde moet de interim-burgemeester in ieder geval veel ervaring hebben met openbare orde en veiligheid. "En goed met anderen kunnen samenwerken lijkt mij ook een vereiste", zegt een bron.

Tijd nemen

Hoe lang de interim-burgemeester moet blijven, staat nog niet vast. Een procedure voor de benoeming van een burgemeester van een grote stad duurt al gauw een maand of zeven. "Maar volgens mij moeten we de tijd nemen en mag het best een jaar duren", zegt een gemeenteraadslid.