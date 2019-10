Geschokte reacties na mishandeling meisje (16) bij triatlon: 'Dit is waanzin'

View this post on Instagram

Sta je als 16 jarig meisje te helpen bij een triathlon evenement bij Lent /Nijmegen. Terwijl je de deelnemers de juiste kant op wijst, stopt er plotseling een auto bij je. Hoe kan dit? De auto rijdt op het parcours en hoort hier dus niet. Je spreekt de bestuurder netjes aan maar de bestuurder is boos. Hij MOET naar zijn visstek en kan daar nu niet komen. Hij is zo agressief dat hij het meisje een klap in het gezicht geeft. Meisje even buiten bewustzijn waardoor de bestuurder alsnog naar zijn favoriete visstek kon gaan. Of niet want we hebben hem niet meer kunnen vinden. Wanneer het meisje weer bij komt, gaat ze toch maar even naar de EHBO-post. Beschadigd netvlies en mogelijk een whiplash... Ze is voor verder onderzoek naar de huisartsenpost gebracht. Via deze weg roepen wij de bestuurder op om zich te melden bij de politie. Als jij jezelf stoer genoeg vindt om als volwassen man een 16 jarig meisje neer te slaan dan moet je ook zo stoer zijn om jezelf te verantwoorden bij de politie! Wij zien u graag verschijnen om uw kant van het verhaal te horen. Ook anderen, die het incident gezien hebben, verzoeken wij zich te melden bij de politie! 0900-8844 #politie #Nijmegen #trinijmegen #Lent #geweld #mishandeling #getuige #shameonyou #Spiegelwaal