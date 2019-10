Listeria in je voeding: waar moet je op letten als je zwanger bent?

1. Wat is een listeriabesmetting?

Listeriose is een infectieziekte. Mensen krijgen het door een bacterie: de listeriabacterie. Deze bacterie zit meestal in voedsel maar kan ook in dieren, in de grond, in water of op groenten zitten, meldt het RIVM. De verschijnselen van een besmetting met listeria kunnen zich uiten tot 90 dagen na consumptie.

Soms zijn vallen de klachten mee, zoals wat milde griepverschijnselen. Maar een besmetting ook hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn, diarree en misselijkheid veroorzaken.