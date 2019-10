OM: motorclub Caloh Wagoh moordde op bestelling, nam opdrachten van Taghi aan

Caloh Wagoh, een 'hybride' motorclub

Motorclub Caloh Wagoh bestaat sinds 2016, maar is snel gegroeid. Inmiddels heeft de club inmiddels chapters in Amersfoort, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Nijmegen, Woerden, maar ook in Suriname, Engeland en België.

"Caloh Wagoh ontstond na een fusie van leden van motorclub Trailer Trash en leden van The Crips en is dus eigenlijk een 'hybride' motorgang", zei criminoloog Robby Roks in een eerder interview. "The Crips was als groep te herkennen en hield zich bezig met criminele activiteiten. Leden zijn veroordeeld voor, of in aanraking geweest met politie, met betrekking tot onder andere doodslag, wietteelt en of geweld op straat."

Aanslag Panorama

Caloh Wagoh kwam eerder in het nieuws nadat leden van de motorclub waren gearresteerd vanwege een aanslag op het pand waar het blad Panorama is gehuisvest.