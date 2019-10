Verdachte van moord op advocaat Derk Wiersum blijft langer vastzitten

Dat heeft de rechter-commissaris zojuist besloten bij de voorgeleiding van de verdachte. Dat is gebeurd achter gesloten deuren. Meer details zijn niet naar buiten gekomen. De verdachte zit nog steeds in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben en dat justitie nauwelijks iets bekend maakt.

Woning doorzocht

De man is dinsdagavond opgepakt. Niet duidelijk is waar dat is gebeurd, alleen dat dit niet in Amsterdam is geweest. De woning waar de man is gearresteerd, is doorzocht.