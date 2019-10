Rotterdam wil 'onderste steen boven' over corruptie van Douane

De gemeenteraad roept het college op te zorgen dat het Openbaar Ministerie, dat over een concept van dat rapport is geïnformeerd, tekst en uitleg geeft, ‘desnoods vertrouwelijk’. Ook wil de raad dat professor Cyrille Fijnaut, die het onderzoek begeleidde, officieel kan worden gehoord over de gang van zaken. Fijnaut noemde het eerder 'bizar' dat het onderzoek zó werd tegengewerkt, dat de onderzoekers uiteindelijk geen eindrapport konden uitbrengen.

Geen toegang tot dossiers

Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf zegt op Twitter: "Als we ondermijning hard willen aanpakken, hebben we recht op alle informatie en komt de onderste steen boven als die weggemoffeld dreigt te worden." De Douane gaf de onderzoekers geen toegang tot dossiers nadat er steeds meer 'signalen' kwamen over mogelijke corruptiegevallen.eten. Maar het is niet het beeld dat we tot nog toe hadden.”