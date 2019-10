Waarom we in de herfst zo vaak verkouden zijn

Hoe word je eigenlijk verkouden?

Een verkoudheidsvirus verspreidt zich via hele kleine vochtdruppels in de lucht die mensen in- en uitademen. Volgens de KNO-vereniging worden mensen sneller besmet als ze dicht bij elkaar zitten in slecht geventileerde ruimtes, bijvoorbeeld in de bus of de tram. Het virus kan ook via de handen worden overgedragen.

Kun je van kou verkouden worden?

Je hoort het ouders vaak zeggen, zeker nu het herfst is geworden: "Doe nou een jas aan, straks wordt je nog verkouden." Maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat kouvatten verkoudheid veroorzaakt, meldt de KNO-vereniging. Wat wél belangrijk is om te weten: door afkoeling kan je weerstand afnemen. Je slijmvliezen worden minder goed doorbloed. Daardoor ben je in het algemeen wel gevoeliger voor het verkoudheidsvirus.

Kouvatten bestaat dus niet, je kunt het beter warmvatten noemen. Zoals gezegd worden mensen sneller ziek als ze bij elkaar gaan zitten, in warme, slecht geventileerde ruimtes. En dat doen we vooral als het - buiten - kouder wordt.

Waarom zijn sommige mensen veel vaker verkouden?

Sommige mensen zijn bijna nooit verkouden, dat komt omdat ze het virus telkens snel onder controle hebben, vertelt KNO-arts Jan van der Borden. Dus: ze krijgen dan wel het virus, maar hebben er bijna geen last van. "Deze mensen hebben dan een goed afweersysteem. Soms komt dat omdat zij als kind vaak verkouden zijn geweest. Een nieuw virus kan dan minder zijn gang gaan, omdat je lichaam er beter op kan reageren. Ook weerstand speelt een belangrijke rol. Als je minder weerstand hebt, bijvoorbeeld doordat je last hebt van een allergie voor huisstofmijt, ben je vatbaarder voor infecties. Je lichaam kan niet alles tegelijk doen. Daarom is rust heel belangrijk. Goed slapen, en ook goed drinken."

Wat kun je doen om te voorkomen dat je verkouden wordt?

Alleen door te leven als een kluizenaar kunt u een verkoudheid voorkomen, stellen ze bij de KNO-vereniging. Bij verkoudheid in de directe omgeving kun je natuurlijk wel proberen zoveel mogelijk uit de buurt te blijven van degene die verkouden is.

De site Thuisarts.nl, die zich baseert op wetenschappelijke richtlijnen, schrijft dat je twee dingen kan doen om de kans dat jij het virus overdraagt te beperken: geregeld je handen wassen en een zakdoek voor je mond houden als je hoest of niest.

Heeft het zin om naar de huisarts te gaan? Wat kan die doen?

Het heeft geen zin om naar de huisarts te gaan als je verkouden bent. Die kan niets. Antibiotica voorschrijven, zoals vaak wordt gezegd, heeft geen zin: een verkoudheid is een virus en antibiotica gaan alleen bacteriën te lijf. Het advies luidt dan ook: gewoon uitzieken.

Als de klachten na een paar weken niet minder worden en/of je twijfelt of je klachten door een verkoudheid komen, dan is wel aan te raden om de huisarts te bellen, valt te lezen op de site Thuisarts. Ook als je andere klachten hebt, zoals benauwdheid of sufheid, is het verstandig om de huisarts te bellen.

En kan je iets doen om de klachten te verminderen?

Voorkomen dat je een verkoudheid oploopt, is dus bijna niet te doen. Gelukkig kan je wel dingen doen om de klachten te verminderen. Je kunt bijvoorbeeld gaan stomen (mag niet bij jonge kinderen!) en neusdruppels met zout water gebruiken. Ook kan je maximaal een week lang neusdruppels of een spray met xylometazoline gebruiken. Dat zorgt ervoor dat de zwelling van het slijmvlies wat afneemt, waardoor je makkelijker door je neus kan ademen. Dat zorgt onder andere voor een betere nachtrust, waardoor je er weer sneller bovenop bent.

Wat daarnaast aan te raden is, is om tijdens je verkoudheid niet te roken. Door rook raken de slijmvliezen extra geïrriteerd, waardoor de klachten veel langer kunnen duren.