Verdachte van insulinemoorden zwijgt in de rechtbank

Verplicht aanwezig

Tot nu toe is A. bij geen enkele van de inmiddels negen inleidende zittingen geweest. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is gepland tussen 18 november en 3 december. Dat is twee jaar na zijn arrestatie op 17 november 2017. De rechtbank trekt er acht dagen voor uit. A. moet ook daarbij verplicht aanwezig zijn.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt A. ervan dat hij in 2016 en 2017 als medewerker van verschillende verzorgingshuizen in de regio Rotterdam oudere patiënten zonder noodzaak insuline heeft toegediend. Vier mensen overleden, zeven anderen werden onwel of ziek. In die tijd waren in alle verzorgingshuizen tekortkomingen op het gebied van personeelsbeleid, deskundigheid van medewerkers en medicatieveiligheid.