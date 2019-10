Mogelijk nieuw protest op komst: boeren willen Schiphol gaan bezetten

Dat protest, waar duizenden boeren voor naar Den Haag reden, leidde vooral in de ochtend tot verkeerschaos, maar verliep zonder wanklank.

Vier weken

Mark van den Oever van Farmers Defence Force, één van de initiatiefnemers van het boerenprotest van gisteren, dreigde gistermiddag al met nieuwe acties als de politiek niet binnen vier weken naar de actievoerende boeren zou luisteren. "Dan gaat het anders en harder. Dan zullen we de voedselvoorziening platleggen. Dat is echt nodig, het is genoeg geweest."

De datum van de mogelijke nieuwe actie is 29 oktober. Dan zou het ultimatum van Farmers Defence Force aflopen.