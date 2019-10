Spoorloos verdwenen: wat is er gebeurd met 'onze' wolven?

Iets soortgelijks lijkt namelijk in België te zijn gebeurd, waar de wolf ook in opmars is. Eerder deze week werd duidelijk dat daar de wolvin Naya waarschijnlijk opzettelijk is gedood door stropers.

Ook in Nederland

Eigenlijk wil Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging niet speculeren. "Nee, we weten niet zeker wat er met de wolven is gebeurd. Ze kunnen ook aangereden zijn, of misschien zijn ze vertrokken naar Duitsland of België", zegt hij.

"Maar we weten wat er in België is gebeurd en in Scandinavië wordt zeker 10 procent van de wolven gedood door stropers. Het zou raar zijn om te denken dat zoiets in Nederland niet gebeurt."

Gps-band

De drie wolven die verdwenen zijn, hebben de wetenschappelijke namen GW849f, GW953m en GW955m. Het zijn twee mannetjes en één wolvin. "Over het vrouwtje, genaamd Janka, maken we ons de minste zorgen", zegt La Haye. "Zij is afgelopen maart nog gesignaleerd. Ze droeg een gps-band, maar die is uitgevallen. Het zou kunnen dat zij de komende maanden alsnog opduikt."