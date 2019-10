Nieuwe beelden van agent die knock-out geslagen werd bij trouwstoet

De gebeurtenis op 30 augustus was groot nieuws. Het gebeurde op klaarlichte dag en veel mensen zagen het gebeuren.

Agressieve mensen

De agent kreeg een melding van een trouwstoet op de Maasboulevard in Rotterdam waarvan de auto's vier rijstroken blokkeerden. Mensen zouden ook op de daken van hun voertuigen zitten.

De agent ging langs omdat het gevaarlijk was. Het leek even alsof de mensen gehoorzaamden, tot er een auto vlak langs De Jonge raasde. In het tv-programma Jinek zei hij daar eerder over: "Het was duidelijk de bedoeling om mij te intimideren, ik dacht: hier moet ik wat mee."