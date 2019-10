Kamer dringt aan op onderzoek naar Oekraïne bij MH17-ramp

Het kabinet heeft tot nu toe geen stappen tegen Oekraïne ondernomen. Voor zover bekend gebeurt er nu ook niets achter de schermen. Het kabinet probeert de relatie met Oekraïne goed te houden, ook vanwege de intensieve samenwerking in het internationale onderzoek.

Vorig jaar heeft Nederland samen met Australië besloten om Rusland als land aansprakelijk te stellen. Voor aansprakelijkheid van Oekraïne is volgens het kabinet 'geen bewijs' en ook 'geen onderzoek nodig', schreef minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken begin mei in een brief. De samenwerking tussen Oekraïne en Nederland haperde afgelopen maand, toen een belangrijke MH17-verdachte door Oekraïne werd uitgeleverd aan Rusland.

Waarheidsvinding

"Rusland is terecht staatsaansprakelijk gesteld. Maar er is ook onduidelijkheid over de rol van Oekraïne, die had het luchtruim moeten sluiten", zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. "Om vast te stellen of dit ook kan leiden tot staatsaansprakelijkheid is nader onderzoek nodig. Daarom geven we de regering die opdracht. Dat is in het belang van de waarheidsvinding en de gerechtigheid."

De Stichting Vliegramp MH17 heeft eerder dit jaar een peiling onder nabestaanden uitgevoerd over aansprakelijkheid van Oekraïne. Veertig nabestaanden hebben toen gereageerd. 87,5 procent van de ondervraagden vindt dat Oekraïne uiteindelijk aansprakelijk moet worden gesteld.