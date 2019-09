'Euthanasie wordt gezien als moord, maar deze dood van Luuk (4) was veel erger'

Luuk, het zoontje van Marinka, had een energiestofwisselingsziekte, pelizaeus-merzbacher. Aan het eind van zijn leven, toen hij 4 jaar en drie maanden oud was, woog hij 6,3 kilo en was hij nog geen 84 centimeter lang. "Hij was een grote baby om te zien, en dan extreem mager. Je zag al zijn botjes zitten", vertelt zijn moeder Marinka.

Moederinstinct

Pelizaeus-Merzbacher is niet te genezen. Kinderen worden ermee geboren en artsen kunnen niets anders dan de klachten zoveel mogelijk verlichten. Luuk kreeg de diagnose toen hij 2 jaar oud was. "Ik had altijd al het gevoel dat hij niet oud zou worden. Misschien was het moederinstinct?"

"Elke keer als Luuk ziek werd - een griepje, een longontsteking - ging er weer een functie kapot. Hij kon bijvoorbeeld van die babymaaltijden en broodkorstjes eten en heeft even zelfstandig kunnen zitten, maar dat ging allemaal snel over."

"In de vier jaar dat hij geleefd heeft, is hij één keer van zijn rug op zijn buik gerold. Aan het eind van zijn leven kon hij alleen nog maar liggen in de box of in onze armen, zelfs zitten in zijn aangepaste stoel kon hij niet meer."

Vrolijk mannetje

Tot het eind van zijn leven probeerden Marinka en haar man om Luuk zo min mogelijk te laten lijden. "Luuk was een heel vrolijk mannetje, hij kon wel degelijk plezier hebben. Toen hij nog jonger was, was hij ook ondeugend. Hij kon niet praten, maar maakte op zijn manier contact met ons met zijn ogen of door middel van gebaren die hij zichzelf had aangeleerd. In die fase hadden we echt nooit voor euthanasie gekozen."