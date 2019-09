Geen huisarts voor duizenden mensen met een beperking

Ook is er volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een steeds groter tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG's), verandert de rol van deze artsen en is de wet- en regelgeving rond deze zorg complex. "Daardoor neemt de druk op huisartsen en huisartsenposten toe om ook in deze zorginstellingen medische zorg te leveren."

Grenzen van hun vak

Die zeggen echter steeds vaker dat de zorg voor deze mensen te complex is en dat ze niet capabel genoeg zijn om die verantwoordelijkheid op zich te nemen. "Voor kwalitatief goede zorg moeten zij zich bewust zijn van hun kennis en kunde en de grenzen van hun vak", zegt de LHV. Huisartsen vinden het de verantwoordelijkheid van de instellingen om ook deze zorg te leveren.

Volgens VGN worden patiënten met een beperking nu geweigerd als ze zich aanmelden bij een huisarts, en worden contracten tussen huisartsen en instellingen verbroken. "De zorg is ook niet altijd eenvoudig, maar wij denken dat normale huisartsenzorg toch door huisartsen geleverd kan worden."

'Niet toegerust'

Daar is de LHV het echter niet mee eens. "Dit probleem is ontstaan in de instellingen en wat ons betreft is het ook echt een probleem van de instellingen. Er zijn ook nog steeds zat artsen die de zorg wel degelijk verlenen. Nu is het alsof wij zeggen: we willen niet. We zien de worsteling ook wel, maar feit blijft dat wij er niet op zijn toegerust."