Hielprik pasgeboren baby's uitgebreid met 3 zeldzame ziektes

Het totaalaantal ziekten waarop het bloed wordt onderzocht komt dan uit op 22, maakte het RIVM vandaag bekend. De stofwisselingsziekten die nu worden toegevoegd aan het onderzoek zijn:

propion acidemie (PA)

methylmalon acidemie (MMA)

carnitine palmitoyltransferase deficiëntie type 1 (CPT1).

Dodelijke afloop

Kinderen met de stofwisselingsziekte PA of MMA zijn niet in staat om een bepaald verbinding in het lichaam af te breken. Daardoor bouwen bepaalde stoffen zich te hoog in het lichaam op en worden andere stoffen juist te weinig gevormd.

Zonder behandeling kunnen deze ziekten snel een dodelijke afloop hebben.

Ernstig gehandicapt

Met die hielprik worden elk jaar ziektes opgespoord bij een paar honderd kinderen die anders zouden overlijden of ernstig gehandicapt zouden raken.

De landelijke hielprikscreening wordt in de komende jaren verder uitgebreid. Naar verwachting wordt het bloed eind 2022 op 31 ziekten onderzocht.