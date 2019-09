Hoe blijft topcrimineel Ridouan Taghi al zo lang uit handen van de politie?

Hoe goed Taghi ook is in verstoppen, hij zal ooit gepakt worden, denkt Schaepman. Al is het alleen maar omdat iedere voortvluchtige op een gegeven moment paranoia wordt. "Iemand die misschien net iets te lang bij het verkeerslicht staat, iemand die even naar je auto kijkt, iemand die te laat komt tijdens een afspraak: bij alles ga je je afvragen of er iets aan de hand is. Komt die man op die scooter voor mij? Kan ik mijn handlangers nog wel vertrouwen? De psychologische druk is groot."

Druk opvoeren

Dat het OM gisteren via een persbericht heeft aangegeven dat ze aanwijzingen hebben dat ze weten waar Taghi zich ophoudt, kan dus een tactiek zijn om de psychologisch druk op te voeren. "Het kan een strategie zijn om aan Taghi het signaal af te geven: we weten waar je zit, we komen eraan."