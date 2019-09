Koning brengt verrassingsbezoek aan Utrechtse wijk: 'Zo blij om hem te zien'

De koning woonde tijdens de veertiende Burendag een aantal activiteiten bij en sprak er met buurtbewoners en met de initiatiefnemers van de Burendag: de directeuren van Douwe Egberts en het Oranje Fonds.

Feestje op touw zetten

Op bijna 6000 plekken in het land wordt Burendag gevierd. Het jaarlijks terugkerende feest in september heeft tot doel omwonenden met elkaar in contact te brengen, want dat bevordert volgens de organisatoren een leukere, socialere en veiligere buurt.

De Geuzenwijk in Zuilen waar de koning was, had hierbij wat extra hulp nodig. Douwe Egberts en het Oranje Fonds hebben zich daarom hier - net als op 37 andere locaties in Nederland - extra ingezet om het feest op touw te zetten.