Beoogd eigenaar Roda JC doet aangifte van mishandeling

Te lijf gaan

Eenmaal naar buiten geduwd werd De la Vega opgewacht door een grote groep boze supporters, waarop de politie ingreep en de Mexicaan in veiligheid bracht.

Volgens de woordvoerder greep de politie eerder niet in omdat binnen het stadion de veiligheid een zaak van Roda en de suppoosten zelf is. "Eenmaal buiten wilden de supporters hem te lijf gaan. We hebben hem daarop voor zijn eigen veiligheid weggebracht", aldus de woordvoerder.

Het Openbaar Ministerie bekijkt de aangifte en beslist vervolgens wat daarmee gedaan wordt.