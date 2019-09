Harde windstoten en flink wat regen: 'Vooral zondag wordt kletsnat'

Vandaag blijft het in de ochtend nog droog, maar in de middag ontstaan er vooral in het noorden en midden van het land buien. "Er staat een harde wind, vooral in de kustgebieden. Maar het gaat niet stormen. Ik verwacht een maximale windkracht 7", zegt meteoroloog Philippe Schambergen van Buienradar.

De zon laat zich vandaag wel zo nu en dan zien.

Kletsnatte zondag

Dat is morgen anders. "Zondag wordt echt een kletsnatte en onstuimige dag", zegt Schambergen. Lokaal kan tot wel 40 millimeter regen vallen. In vergelijking: normaal valt er in de hele maand september zo’n 75 mm. "Morgen valt dus op één dag meer dan de helft van wat er normaal deze maand valt", zegt de meteoroloog.

"We krijgen echt herfstweer en vooral langs de kust gaat het hard waaien." Aan de kust kan de wind uithalen naar 75 km/uur. Koud wordt het niet, vervolgt de meteoroloog. '"Het wordt zo'n 17 graden. Een prima temperatuur voor de tijd van het jaar."