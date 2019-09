'Groot lek in netwerk honderden bedrijven, zoals Schiphol en Shell'

Dat kwam door een ernstige kwetsbaarheid in de VPN-verbinding van Pulse Secure, schrijft de Volkskrant. VPN’s zijn belangrijk voor de veiligheid van bedrijfsnetwerken: ze zorgen voor een beveiligde verbinding tussen de gebruiker en een intern netwerk.

Update niet uitgevoerd

Het lek was in april gedicht maar honderden Nederlandse bedrijven hadden tot eind augustus de update niet uitgevoerd. Het gaat om de netwerken van onder meer KLM, Shell en Schiphol.

De Volkskrant schrijft dat in augustus nog 528 systemen kwetsbaar waren. Nog steeds staan 140 systemen open van tientallen bedrijven. "Ik schrok me rot", zegt de ontdekker van het grote lek in de krant. In veel gevallen betrof het productieomgevingen en stonden interne netwerken wagenwijd open.

Of er misbruik is gemaakt van het lek, wordt niet door de Volkskrant vermeld.