Verbod uitgebreid: op deze wegen mogen vrachtwagens je straks niet meer inhalen

Rijkswaterstaat breidt per 1 januari 2020 het aantal snelwegen uit waar het voor vrachtwagens verboden is om in te halen. Volgend jaar stijgt het aantal kilometers snelweg met een inhaalverbod van 867 kilometer naar 947 kilometer. Een stijging van bijna 10 procent.

240 euro

Met de uitbreiding van het inhaalverbod hoopt Rijkswaterstaat zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Op het overtreden van het inhaalverbod staat een boete van 240 euro.

Op sommige plekken geldt het verbod alleen overdag of in de spits, op andere wegen is het altijd verboden voor vrachtwagens om in te halen. Op de A2 en A76 in Limburg wordt gewerkt met een zogeheten 'dynamisch verbod' dat kan worden ingesteld als het druk is op de weg.

Check hieronder waar het inhaalverbod van kracht is: