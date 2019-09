'Minister Blok wil Nederlandse IS-strijders in Irak berechten'

Dat meldt NRC. Nederland zou wel bepaalde eisen stellen aan de processen tegen IS-strijders in Irak. Zo zou de doodstraf, die in Irak nog wordt opgelegd, moeten worden uitgesloten en moeten er garanties komen voor een eerlijke rechtsgang.

Getuigen

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zegt in de krant dat het berechten van IS-strijders in Irak 'een alternatief is voor het terughalen van IS-strijders naar Nederland'. "Maar de rechtsgang daar zou ook eenvoudiger zijn gezien de aanwezigheid van getuigen. Daarnaast speelt de bredere opgave dat misdaden niet onberecht mogen blijven en dat het voor Irak en de regio essentieel is. Het is goed als de bevolking ziet dat strijders er niet mee wegkomen."