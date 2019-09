103 dagen onschuldig vast voor kindermoord: 'Toen ik vrijkwam, voelde ik me zó onveilig'

Zoektocht

Marjan stapte in de auto en ging zoeken. Ze reed een blokje om en sprak verschillende mensen aan: 'Hebben jullie een klein peutertje gezien met een kaarsrechte pony?'

"Ik dacht: zo’n meisje alleen, dat moet opvallen. Als ze is gaan lopen, dan moet iemand haar gezien hebben. Maar niemand kon me iets vertellen." Ook de anderen die waren gaan zoeken, hadden Robin niet gezien.

Belastende verklaringen

Op het politiebureau kreeg Marjan te horen dat Trudy meerdere belastende verklaringen had afgelegd, waardoor niet alleen Marjan, maar ook anderen waren opgepakt, onder wie haar man en haar oom Ad.

In de ene verklaring was Robin van de trap gevallen en had Marjan het lichaampje weggemaakt, in een andere had Marjans man, samen met zijn vader en Trudy's man Ad, Robin ontvoerd voor losgeld en had Marjan het meisje via de achterdeur het huis van Trudy uit gesmokkeld. Dat Robin niet meer leefde, was inmiddels duidelijk: die ochtend was een voetje van het meisje gevonden op een vuilnisbelt.

Meewerken

"Het waren bizarre verklaringen. Ik dacht de hele tijd: als ik maar zo goed mogelijk meewerk dan zullen ze merken dat ik hier niets mee te maken heb en ben ik zo weg."

"Mijn hoofd wilde er ook niet aan dat mijn vriendin tot zoiets in staat was. Ik dacht heel lang: ze moet heel erg in de war zijn. Dat je vriendin tot zoiets in staat is, dat is zo moeilijk te bevatten. Het duurde heel lang tot het kwartje viel en ik besefte dat het een monster was dat mij doelbewust beschuldigde en een kindje had omgebracht."