Tienduizenden gedupeerd: Neckermann zegt alle reizen af

Noodnummer

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft zojuist een noodnummer bekendgemaakt op haar website voor reizigers die met Thomas Cook op vakantie zijn of nog op vakantie zouden gaan.

Het telefoonnummer 070-3071111 is onder meer bedoeld voor reizigers die op vakantie in de problemen zijn gekomen doordat bijvoorbeeld hoteluitbaters lastig doen. Het garantiefonds werkt met het callcenter samen met reisorganisatie TUI, die momenteel het callcenter aan het inrichten is. Ook staan vele reisbureaus de SGR bij.