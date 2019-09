Neckermann annuleert alle vluchten van dinsdag na faillissement Thomas Cook

In een verklaring laat Neckermann, een Nederlandse tak van Thomas Cook, weten dat de afgelopen 24 uur is gekeken naar mogelijkheden om de geboekte reizen te blijven uitvoeren. "Ondanks alle inspanningen is dit helaas niet gelukt", zegt een woordvoerder.

Geen accommodatie

"Daar komt bij dat het niet uit te sluiten is dat de klanten van Thomas Cook Nederland, die op korte termijn op vakantie gaan, geen gebruik kunnen maken van de door hen geboekte accommodatie."

"Het aantal vluchten weet ik niet precies, het zijn geen vliegtuigen vol met Neckermann, dus ze kunnen over tientallen vluchten verspreid zitten." De eerste vlucht zou morgenochtend om 5.00 uur vertrekken.