Nederlandse verdachte van verkrachting en moord Roemeens meisje (11) pleegt zelfmoord

Toen het lichaam van het meisje nog niet was teruggevonden, had de politie al camerabeelden bekeken waarop de auto van de Nederlander te zien was. Hij werd daarom verhoord in Roemenië, maar niet aangehouden, omdat er nog geen verdenking was. De man ging toen vermoedelijk terug naar Nederland.

Klopjacht op dader

Nadat het lichaam van het Roemeense meisje werd gevonden, ontstond een klopjacht op de dader. De Nederlander werd vanmiddag officieel aangeklaagd en de Nederlandse politie werd op de hoogte gebracht.

Vanmiddag pleegde de man zelfmoord, door bewust in te rijden op een vrachtwagen op de Vegetasscheweg in het Brabantse Escharen. De politiechef in Roemenië maakte dit bekend op de Roemeense televisie en het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant bevestigde dit.