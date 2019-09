Onderzoek tramaanslag Utrecht bijna klaar, Gökmen T. niet in rechtbank

De rechtbank ging alleen nog niet mee in het verzoek voor zo'n procesbewaker. Die wil eerst het rapport van het Pieter Baan Centrum afwachten. T. (38) is daar op 7 augustus opgenomen voor een gedragskundige observatie. Dit onderzoek is naar verwachting eind september klaar. Het rapport is vermoedelijk in november afgerond. Daaruit moet de mate van toerekeningsvatbaarheid van T. blijken.

Ontoerekeningsvatbaar?

Mocht blijken dat T. ontoerekeningsvatbaar is, dan kan een advocaat verplicht worden, of T. dat nou wil of niet. Als hij toerekeningsvatbaar is, kan T. zelf de consequenties van de rechtszaak overzien en krijgt hij geen advocaat opgelegd. Dan is het goed mogelijk dat de rechtbank alsnog meegaat in het verzoek en voor het eerst een procesbewaker toewijst.