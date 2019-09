Opnieuw tropische reuzenteek aangetroffen in Nederland

De reuzenteek werd afgelopen vrijdag gevonden op een pony in Wageningen.

'De zesde reuzenteek in Nederland'

Eerder liet minister Bruno Bruins van Medische Zorg weten dat er dit jaar al vijf reuzenteken in de Achterhoek, Drenthe en in de Flevopolder waren gevonden. "Dit is dus minimaal de zesde reuzenteek in Nederland", zegt Van Vliet.