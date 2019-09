Meerdere mensen verdronken in zee bij Valencia, onder wie een Nederlander

Volgens de nieuwssite 20 Minutos waren er dit weekend opmerkelijk veel verdrinkingen; voor zover bekend vonden vijf mensen de dood in zee.

Vijftigers

Gisteravond werden er twee mannen dood in zee gevonden, onder wie de 55-jarige Nederlander. Vandaag verdronken drie mensen: een man (van 62 jaar) en vrouw (van 65 jaar). Van het derde slachtoffer is de identiteit nog niet bekend, melden regionale media.

Hoe het komt dat er zoveel mensen verdrinken, is niet duidelijk.

Niet meer redden

De Nederlander werd gevonden op het populaire strand La Malvarrosa door een man die zijn hond aan het uitlaten was op het strand. De man haalde de Nederlander uit zee en probeerde hem nog te reanimeren. Tevergeefs; ook hulpverleners konden de Nederlander niet meer redden.

Het gaat volgens de Spaanse media om een Nederlandse man die geboren is in 1964. Verder is er niets over het slachtoffer bekendgemaakt.