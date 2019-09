Ruzie tussen 14-jarige meisjes ontaardt in steekpartij

De steekpartij vond plaats aan de Columbusstraat even na 16.00 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht maar haar verwondingen lijken mee te vallen, zegt de politie tegen De Limburger.

Het meisje is in haar woning in Heerlen aangehouden door de politie. Die gaat er van uit dat de meisjes elkaar kennen. Het lijkt erop dat de twee ruzie over iets hebben gekregen.