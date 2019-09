'Ontzettend pijnlijk': Geweigerde veteranen in Arnhem krijgen excuses

De Arnhemse burgemeester Marcouch noemt de weigering van vijf veteranen bij de herdenking in Arnhem 'ontzettend pijnlijk'. "Dit is helaas misgegaan. Dat moeten we de volgende keer beter doen", zegt de burgemeester.

De vijf veteranen die vrijdagavond in Arnhem werden geweigerd bij de Airborne-herdenking in Arnhem, hebben vandaag van burgemeester Ahmed Marcouch excuses en een cadeautje gekregen. De burgemeester wachtte ze op bij de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de Slag om Arnhem in Oosterbeek. Veteranen diep bedroefd De veteranen werden geweigerd omdat ze niet het juiste toegangsbewijs hadden. Ze reageerden erg bedroefd: "We komen al vanaf begin jaren tachtig en we hebben nog nooit een pas nodig gehad. Wij dachten dat onze medailles dienden als toegangsbewijs, zei de 95-jarige Britse Market Garden-veteraan Leslie Reeves tegen Omroep Gelderland." Hij vocht volgens de omroep in Nijmegen en in Arnhem. Toen hij de Rijn overstak, raakte hij zwaargewond. Hij was de enige overlevende van zijn tankeenheid. Excuses aanvaard De vijf hoogbejaarden hebben de excuses aanvaard. De hoogbejaarde veteranen komen graag terug bij de volgende herdenking in Arnhem, zeiden zij.