Mohamed (27) werd onterecht opgepakt voor tramaanslag: 'Ze roepen nog steeds terrorist naar me'

Het is zes maanden geleden dat een man het vuur opende in een tram in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Het was al snel duidelijk dat er gewonden waren, doden zelfs. De hele omgeving werd afgezet en er ontstond een klopjacht op de schutter, waarbij werd opgeroepen om binnen te blijven.

Speurhonden ingezet

Het was op dat moment onduidelijk of die schutter, Gökmen T., alleen handelde. Een paar uur later in de Laan van Engelswier werd de vluchtauto van T. gevonden. Er werden speurhonden van de politie ingezet, want waar was de persoon die in die auto zat, gebleven?