Pagina's vol rouwadvertenties in kranten na overlijden advocaat Derk Wiersum

Advocaat Derk Wiersum werd woensdag vlakbij zijn huis doodgeschoten. Vermoedelijk omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond in de strafzaak tegen Ridouan Taghi.

"We zoeken nog steeds naar woorden...", schrijven familie en vrienden in een advertentie. "We zullen er zijn voor jouw drie grootste schatten." Wiersum laat een vrouw en twee jonge kinderen achter.

'Waar ben je nu?'

Alle kinderen, ouders, juffen en meesters van de school van één van zijn kinderen, schrijven een gedicht in de krant. "Waar ben je nu, zie jij me nog? Waar ben je nu, vraag ik me af. Ik kan je nog niet missen. Waar ben je nu, vertel me dat. Ik wil je nog niet kwijt. Waar ben je nu, ik heb je nodig. Ik zal je nog vaak zoeken. Waar ben je nu, zie je me nog. Je blijft bij mij. Altijd."