Steeds meer 70-plussers werken: 'Houdt ze gezond en gelukkig'

Voor die laatste groep is doorwerken ook niet gezond. Van Bodegom beschrijft een experiment met bijen die loden gewichtjes om kregen waar ze mee moesten vliegen. "Die verouderden en overleden sneller."

Nooit doodgegaan?

"Ze zeggen wel eens: van hard werk is nooit iemand doodgegaan, maar dat geloof ik niet. Hoogopgeleide, rijke mensen leven gemiddeld 7 jaar langer dan laagopgeleide, arme mensen. Dat komt deels doordat ze vaak minder roken en minder overgewicht hebben, maar ook doordat het werk op kantoor heel anders is dan in de bouw of als stratenmaker."

In principe is doorwerken na de pensioenleeftijd gezond, zegt Van Bodegom. "In Japan werken mensen bijvoorbeeld vaak langer door. Dat is vaak uit noodzaak; de oudedagsvoorzieningen zijn daar een stuk slechter, maar in Japan worden mensen gemiddeld het oudst. Ik denk niet dat dat toeval is."