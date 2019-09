Tipgeld Taghi te laag? 'Niemand riskeert zijn leven voor 100.000 euro'

Maar helpt een miljoen euro wel om Taghi te pakken? Of 2,5 miljoen, zoals De Vries voorstelt? Volgens strafrechtdeskundige Henny Sackers zal ook dat niet genoeg zijn. "Ook die bedragen zijn gewoon niet indrukwekkend. Die bedragen zijn er om mensen te verleiden om te praten, maar dit trekt ze niet over de streep."

'Je riskeert je leven als je klikt'

Sackers gaat er namelijk vanuit dat de personen die gaan praten, een grote kans maken om geliquideerd te worden. Waar ze ook naartoe vluchten. "Je moet dus kijken waar de grens ligt tussen de hoogte van de beloning en wat het leven je waard is."

"Op dit moment is het tipgeld 100.000 euro en dat inspireert mensen niet om je leven te riskeren, want dat doe je als je hem verklikt. Dat is wel duidelijk uit alles wat er gebeurd is. De vraag is waar de psychologische grens ligt voor mensen om je leven te wagen voor geld."