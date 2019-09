Ongeloof na moord op Derk Wiersum: 'Zo'n gewetenloze dood raakt je in het hart'

Nabil B.

Derk Wiersum werd gisterochtend op straat doodgeschoten, vlak bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in de liquidatiezaak tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi.

In de Telegraaf zei Bert Stapert, goede vriend en oud-kantoorgenoot van Wiersum, dat ze allebei wisten dat aan deze zaak 'een groot risico' zat. "Het is geen winkeldief. En naarmate het traject vorderde en Nabil meer verklaarde, werden de risico’s steeds duidelijker."