Moordenaar advocaat een tiener? 'Zo'n jongen heeft geen besef van wat hij doet'

"Als je niet zo slim en lastig bent en een kort lontje hebt, dan word je in de klas nooit de favoriete leerling van de docent. De volgende stap is spijbelen en voortijdige schooluitval. Op straat komen deze jongens in een andere structuur die hun een heel ander soort kansen kan bieden. Niet een uitgestippeld meerjarenplan, maar de snelkookpan die een mix van drank, drugs en testosteron aan de kook brengt. Dat is de situatie waarin ze worden meegezogen en een pad inslaan waar een weg terug niet makkelijk meer te vinden is."

Als je bij dat soort jongens langskomt met de gelegenheid om in korte tijd iets heftigs te doen en daarmee in één keer veel geld te verdienen, dan zijn ze daar vatbaar voor, zegt Van Gemert.

'Dure klokkies kopen'

En ook De Vries gaat daarin mee: "Geld geeft ze de mogelijkheid om dure klokkies, dure merkkleding en mooie auto's te kopen. En dat is dan weer statusverhogend."