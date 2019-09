'Kelvin was een goede vader, de rust zelve'

Maynard kwam als voetballer onder meer uit voor FC Volendam, FC Emmen, het Britse Burton Albian FC en Antwerp FC in België. Dit seizoen was hij begonnen bij de amateurclub Alphense Boys. Daar kwam het nieuws over zijn overlijden hard aan.

Harde klap

"Wij weten niet goed wat ons overkomt", zegt Gerard Haverkamp, de secretaris van de club uit Alphen aan den Rijn tegen RTL Nieuws. "We hoorden vannacht het verschrikkelijke bericht over zijn dood. We zijn met onze gedachten bij zijn vrouw en kinderen. Dit moet voor hen een hele harde klap zijn."

Haverkamp maakte geregeld een praatje met Maynard, die afgelopen weekend nog voor de club uitkwam. "Het was de derde wedstrijd van het seizoen, maar pas de eerste keer dat hij echt meespeelde. In de eerste wedstrijd raakte hij geblesseerd, waardoor hij de tweede wedstrijd aan de kant moest blijven."

Twee kinderen

Volgens Haverkamp was Maynard een 'uitstekende voetballer'. "Hij speelde niet voor niets in ons eerste elftal. In de groep was hij de rust zelve. Ook buiten het veld heb ik hem leren kennen als een heel vriendelijke en rustige man, een goede vader. Hij praatte ook veel en graag over zijn twee kinderen. Die stonden bij de wedstrijden en trainingen langs de kant om hun vader te zien voetballen."

De geplande training van vanavond gaat bij de Alphense Boys niet door, en ook de wedstrijd die voor aankomend weekend op het programma stond, is afgelast.