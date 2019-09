Vlaggen halfstok bij rechtbanken en advocatenkantoren: 'Rust zacht, confrère'

Ook bij de rechtbank van Amsterdam hangt de vlag halfstok. Gisteren kwamen daar, samen met burgemeester Femke Halsema, al tientallen advocaten bijeen om Wiersum te herdenken. "Ze moeten met hun poten van ons afblijven", zei advocaat Phon van der Biesen toen tegen verslaggever Silvia Brens.

Brens is ook deze ochtend bij de rechtbank. "Het werk gaat gewoon door, advocaten moeten gewoon weer naar het werk", vertelt ze. "Maar als ik mensen aanspreek, merk je dat de emoties hoog oplopen."

Rechter in tranen

Zo breekt rechter Huub Cleerdin in tranen uit als Brens hem aanspreekt. "Het is heel erg wat er is gebeurd." Cleerdin vindt dat er meer beveiliging moet komen voor de mensen die bij de zaak-Taghi betrokken zijn. Of hij als rechter dergelijke zaken nog wil doen? "In principe wel. Ja, dat hoort bij het vak. Je moet niet aan terreur toegeven."