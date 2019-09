Doodgeschoten man Amsterdam-Zuidoost is oud-profvoetballer

Wedstrijd afgelast

Afgelopen weekend speelde Maynard nog met zijn nieuwe club tegen JOS Watergraafsmeer, een wedstrijd die met 0-2 verloren werd.

"Het nieuws over zijn dood zingt rond in de spelersgroep", zegt de voorzitter van de club tegen RTL Nieuws. "De training van vanavond gaat niet door, we zullen in besloten kring bijeenkomen om erover te praten. Ook de wedstrijd van aankomend weekend is afgelast."