Wat is de reden achter de moord op advocaat Derk Wiersum?

Waar gaat de zaak-Taghi over?

Nabil B. is de kroongetuige in het proces-Taghi. Justitie brengt in deze zaak de voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi en zijn handlanger Saïd Razzouki in verband met meerdere moordzaken. De verklaringen van Nabil B. behoren tot het belangrijkste bewijsmateriaal dat het OM heeft tegen Taghi en de andere verdachten. B. is in ruil voor zijn verklaringen een veel lagere gevangenisstraf voor zijn aandeel beloofd, namelijk 12 jaar.

Taghi houdt zich vermoedelijk op in het buitenland en is de meest gezochte crimineel van Nederland. Het Openbaar Ministerie loofde eerder 100.000 euro uit voor de gouden tip die naar hem leidt.

Nabil B. behoorde ooit zelf tot de bende van Taghi, maar kreeg wroeging en is gaan praten met het OM. Kort daarop werd zijn onschuldige broer in Amsterdam-Noord koelbloedig geliquideerd. Sindsdien zit B. voor zijn eigen veiligheid in een zwaarbeveiligde vleugel van de gevangenis van Vught en is zijn familie geëvacueerd.